بدون رجيم.. 5 خطوات للحفاظ على رشاقتك بعد الولادة

جدة - نرمين السيد - الكثير من أطباء التغذية أكدوا على أن التغذية السليمة وممارسة الرياضة تفقد الجسم الكثير من الدهون دون الحاجة إلى الرجيم.

هناك 5 طرق صحية للحفاظ على رشاقتك بعد الولادة عليكِ ممارستها:

1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، والمشى لمدة ساعة على الأقل يوميًا.

2- تناول الفاكهة والأكل الصحى والابتعاد عن النشويات مثل (الأرز والمكرونة).

3- الرضاعة الطبيعية تساعد فى إنقاص الوزن.

4- الابتعاد عن تناول الشيكولاتات بكثرة لأنها تزيد نسبة الدهون فى الجسم.

5- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، وتناول وجبة العشاء فى وقت مبكر.