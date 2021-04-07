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بدون رجيم.. 5 خطوات للحفاظ على رشاقتك بعد الولادة

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أحمد رمضان 2021-04-07 15:43 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الكثير من أطباء التغذية أكدوا على أن التغذية السليمة وممارسة الرياضة تفقد الجسم الكثير من الدهون دون الحاجة إلى الرجيم.

هناك 5 طرق صحية للحفاظ على رشاقتك بعد الولادة عليكِ ممارستها:

رشاقتك بعد الولادة

1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، والمشى لمدة ساعة على الأقل يوميًا.

رشاقتك بعد الولادة

2- تناول الفاكهة والأكل الصحى والابتعاد عن النشويات مثل (الأرز والمكرونة).

رشاقتك بعد الولادة

3- الرضاعة الطبيعية تساعد فى إنقاص الوزن.

رشاقتك بعد الولادة

4- الابتعاد عن تناول الشيكولاتات بكثرة لأنها تزيد نسبة الدهون فى الجسم.

رشاقتك بعد الولادة

5- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، وتناول وجبة العشاء فى وقت مبكر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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