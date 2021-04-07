بدون رجيم.. 5 خطوات للحفاظ على رشاقتك بعد الولادة

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جدة - نرمين السيد - الكثير من أطباء التغذية أكدوا على أن التغذية السليمة وممارسة الرياضة تفقد الجسم الكثير من الدهون دون الحاجة إلى الرجيم.
هناك 5 طرق صحية للحفاظ على رشاقتك بعد الولادة عليكِ ممارستها:
1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، والمشى لمدة ساعة على الأقل يوميًا.
2- تناول الفاكهة والأكل الصحى والابتعاد عن النشويات مثل (الأرز والمكرونة).
3- الرضاعة الطبيعية تساعد فى إنقاص الوزن.
4- الابتعاد عن تناول الشيكولاتات بكثرة لأنها تزيد نسبة الدهون فى الجسم.
5- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، وتناول وجبة العشاء فى وقت مبكر.
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