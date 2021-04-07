عشبة تسببت فى حروق من الدرجة الثالثة بمجرد لمسها

جدة - نرمين السيد - وأصيب ماكجيتشين الذى يبلغ من العمر 40 عاما بحروق من الدرجة الثالثة عند منطقة الساق بعد ملامسة عشبة سامة بالخطأ تدعى "عشبة الخنزير". وتعتبر عشبة الخنزير من أخطر النباتات فى المملكة المتحدة، حيث شعر بول بتهيج وألم شديد فى الساق ووجد أنه أصيب بحروق من الدرجة الثالثة. وأوضح الأطباء أن حروق "عشبة الخنزير" قد تستغرق عدة أشهر للشفاء، ووصفوا له المضادات الحيوية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

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