آلاف المشاهدات لسحلية ضخمة تتسببت فى مشهد فوضوى على أرفف سوبر ماركت

جدة - نرمين السيد - تداول نشطاء مقطع فيديو يُظهر سحلية عملاقة تعبث بمحتويات سوبر ماركت، حيث تزحف على الأرفف وتسقط معظم المنتجات المعلبة على الأرض، لتتسبب فى مشهد فوضوى، ليحصد آلاف المشاهدات بعد نشره على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".





وانتشر مقطع الفيديو الذى نشره حساب يحمل اسم Mundo Nomada، على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتبين أنه حدث بمنفذ "7 Eleven" فى تايلاند، كما نشرته وكالة السفر التايلاندية، على صفحتها، وظهر فى الفيديو الذى وصفته شبكة "إن دى تى فى" الهندية: "السحلية الضخمة وهى تتدافع على مجموعة من الأرفف داخل المتجر، وتسقط عددًا من المعلبات الموضوعة على الأرفف".

ومن خلال الفيديو سمعت أصوات العملاء مذعورين يصرخون من الموقف، بينما يضحك البعض الآخر فى الخلفية عندما صعدت السحلية إلى سقف السوبر ماركت، لتتوقف للحظة للراحة رغم استمرار المتفرجين فى تصوير المشهد غير العادى.

ونشر حساب Mundo_Nomada، الفيديو يوم 7 أبريل، محققا آلاف المشاهدات ومئات التعليقات، وكتب أحد مستخدمى تويتر جودزيلا تبدو كأنها رجل حقيقى"، بينما وصف آخر المشهد بأنه: "مرعب"، وسخر آخرون من الموقف، حيث كتب أحد المتابعين: "أن السحلية أرادت فقط بعض الوجبات الخفيفة على الرف العلوى"، وكتب آخر: "كان يجب أن تنتظر السحلية قليلا وتطلب من الموظف الوصول إلى الرف العالى".

وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، كتب Mundo Nomada على حسابه على تويتر: "إن السحلية العملاقة من الزواحف الأسيوية الموجودة فى تايلاند بحديقة "لومفينى": "يمكنك العثور عليها بسهولة فى بانكوك وتحديا فى حديقة لومفينى، وهى تتغذى على بقايا الأجسام الميتة، ويستخدم التايلانديون اسم هذا الحيوان فى السب لإهانة شخص".