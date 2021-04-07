كورونا يجبر مصففة شعر على التحول إلى تجميل الكلاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "اندبندت عربية"، القيود الصارمة التى فرضتها الظروف على مراكز التجميل وصالونات الحلاقة وإجراءات العزل العام للحدّ من تفشى الجائحة جعلت جيجى تفقد عملها، وتصبح عاطلة من العمل. وبعد تفكير، خلصت جيجى إلى الدمج بين شغفها بالكلاب ومهاراتها فى التجميل، لبدء مشروع جديد خاص بصالون تجميل للكلاب. وافتتحت جيجى، (36 سنة)، "سبا بى-ركس" للكلاب فى عكا بعد بضعة أشهر من تفشى الفيروس، لتقدم خدمات تشمل "علاجات للكلاب وقص واهتمام ورعاية وتجميل وكل ما يخصها"، بحسب حديثها إلى "رويترز". وقالت جيجى فى صالونها ذى الألوان الزاهية بمدينة عكا الساحلية التاريخية، "الكلاب عشقى".

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