​بعد اتهامه بنقل مرض جنسى لها .. روان بن حسين تعتذر لطليقها

جدة - نرمين السيد - وتحدثت روان خلال مقابلة مع أنس بوخش ​ فى حلقة من برنامجه ABTALKS، عن والدتها التى اعتبرتها امرأة حديدية وهى حاليا فى غيبوبة وأشادت بها متمنية لها الشفاء وتأثرت لدى حديثها عنها.

كما اعترفت بأنها أخطأت بالحديث عن علاقتها بزوجها السابق يوسف المقريف ​على العلن وأنها أخطأت بحقه قائلة: "ما كان المفروض أطلع وأتكلم عن أبو بنتى بها الطريقة.. كل ما تكبر ابنتى لونا قدامى كل ما استوعب اللى أنا سويته غلط".

وأضافت: "اعتذر لأبو بنتى واعتذر لبنتى على الخربطة اللى أنا سوتها على العلن"، مؤكدة أنها ضحية نفسها وقالت: "لن أقول اليوم أنى ضحية، أنا ضحية نفسى وأنا غلطت بحق نفسى أنى ضليت فى علاقة أظن فيها أن من يجرحك سيداويك.. أنا حرقت نفسى بنفسى وأنا اعترف أنا غلطانة".

واعتبرت روان أن من يحب أحدا ليس من الضرورى أن يعيش معه فإذا كان لدينا عصفور فى قفص فلنتركه يطير وإذا كانت سعادته مع أمرأة ثانية الله يسعده وهذا أسمى معانى الحب.

ولفتت إلى أن خروجها من علاقة وزواج أحبت فيه زوجها وعاشت معه أيام وسنوات وأنجبت منه لا يجعلها تخرج منها مثلما بدأت فيها، وتابعت: "عندما قابلت زوجى كنت طفلة وأكيد أنا أحاول أرجع ثقتى بنفسى عندما تخرج من علاقة مع شخص تحبه جدا تخسر ثقتك فى نفسك وتلوم نفسك".

وكانت روان بن حسين قد صدمت متابعيها بنشرها خبر طلاقها من زوجها منذ عام وكشفها عن تفاصيل خيانته ونقله مرض جنسى لها من خلال مجموعة من المنشورات المتتابعة عبر خاصية إنستجرام.