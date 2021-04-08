صور .. زوجة ولى العهد البريطانى ترتدى الحجاب داخل مسجد فى لندن

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقت كاميلا، التى تبلغ من العمر 73 عامًا، بعض تلاميذ المدارس المحلية بالمسجد، والذين وقفوا صفًا لتقديم التحية لها، كما ساعدت المتطوعين فى تجميع سلال الطعام لمن يحتاجون إليها.
وكشفت دوقة كورنوال، النقاب عن لوحة تذكارية لزيارتها المسجد والمركز الاجتماعى الملحق به، ووقعت أيضًا على كتاب زيارة المسجد.
بعد ذلك توجهت إلى مركز "لوردشيب لين" لـ الرعاية الأولية مرتدية قناعًا صحيًا طوال الزيارة، وحثت المواطنين على تلقى اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد.
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