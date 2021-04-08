فيس بوك يدشن هوت لاين لمواكبة تطورات كلوب هاوس

جدة - نرمين السيد - ويعد المنتدى التجريبى محاولة من المنصة لمواكبة تطورات أحدثتها تطبيقات مثل "كلوب هاوس" بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتدافع عمالقة منصات التواصل الاجتماعى لمنع المستخدمين من الانجذاب للتطبيقات التى يتيحها المنافسون الذين يستخدمون تقنية الصوت فقط عبر الإنترنت، ومن أشهر تلك التطبيقات كلوب هاوس.
ويوفر "هوت لاين" للمستخدمين مزيجًا من خيارات الصوت والنص والفيديو للمشاركة فى المناقشات عبر الإنترنت مع المضيفين، وكذلك من الممكن طرح الأسئلة كتابيًا - وهو أمر غير ممكن فى كلوب هاوس Clubhouse- وكذلك يتاح اختيار من يتحدث عبر المنتدى.
وقالت متحدثة باسم فيس بوك "مع "هوت لاين" نأمل أن نفهم كيف يمكن للأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة أن تساعد الناس على التعلم من الخبراء فى مجالات مثل المهارات المهنية ، مثلما يساعد هؤلاء الخبراء فى بناء أعمالهم".
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