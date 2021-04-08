مصفف شعر النجوم هشام ربيع : أوجههم للموضة حسب ما يناسبهم

جدة - نرمين السيد - وأكد هشام ربيع خبير التصفيف والتجميل، أنه دائما يسعى لتوجيه الفنانين للشئ الصحيح، بما يتناسب معهم حسب نوع شعره ولحيته ووفقا لأسلوب اللبس، أحيانا هناك من يطلب شكلا معين لكن لا يناسبه فهنا يتم توجيه، خاصة أن كثيرا منهم هم أصدقاء له، تربطه بهم علاقة قوية، ويعمل على ظهورهم بشكل لائق.

وأوضح هشام ربيع، أنه يعمل دائما على مواكبة التفاصيل الجديدة والعمل على الابتكار، ومتابعة الدول الأجنبية لتطبيق ما هو جديد.

وحول تأثير الكورونا على عمل مصففى الشعر والتجميل، أشار إلى أن التأثير حدث فى مارس العام الماضى، مع بداية انتشار الفيروس، لكن حاليا أصبح هناك تعود وتعايش معه، فى ظل طرق الوقاية التى تتم للأجهزة، بالإضافة إلى تعقيم جسم العميل بالكامل، حيث أصبح الجمهور يشعر بالاطمئنان، بالإضافة إلى وجود المصل، وذلك بعكس بدايات كورونا كان الأمر مخيف.

يذكر ان هشام ربيع مصفف للعديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، ويتمتع بصداقة قوية بهم، منهم حمادة هلال، خالد سليم، كريم فهمى، أحمد سعد، والبطل العالمى لكمال الأجسام بيج رامى.