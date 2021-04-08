جدة - نرمين السيد - ذكر المدير العلمى لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليونى أن العلماء يخططون لرحلة إلى كواكب: المشترى، أو زحل، أو نبتون، باستخدام محركات نووية تصمم حاليًّا فى روسيا.





وأضاف زيليونى، فى تصريحات أوردتها روسيا اليوم اليوم الخميس، "لقد بدأنا نحلم بالتحليق إلى الكواكب العملاقة، ولم نحقق هذا الحلم فى الفترة السوفيتية ولم نحققه فى الوقت الحاضر، مع أنه مثير جدًا للاهتمام، ولكن باستخدام المحركات التقليدية سيكون الطريق طويلًا جدًا، بينما باستخدام التقنيات الحديثة يمكننا الوصول إليها بسرعة". وأوضح أن "الحديث يدور عن محطة أوتوماتيكية، يمكنها التحليق حول المنظومة الشمسية ليس خلال 40 سنة كما فعل جهاز Voyager الأمريكى، بل أسرع من ذلك بكثير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تخطط للوصول للمشترى أو زحل أو نبتون باستخدام الطاقة النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.