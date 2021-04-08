فيديو.. خالد الجندى: نفتخر بآبائنا الفراعنة وكان منهم مسلمون

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى أنه لا يتحدث اللقطاء عن الآباء، ومن ليس له أب أن ينافس الآخرين فى آبائهم، ولذلك آباء المصريين هم الفراعنة، مشددا على أن الفراعنة كان منهم أهل إسلام.







تابع خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن كل من أخفوا هذه المعلومة جهلة ولا يقرأون القرآن ولا يوقرون علما، لأن الفراعنة فيهم أهل كفر وأهل إيمان، ولكن التعميم السفيه على كل الفراعنة أنهم أهل كفر يؤكد أن من يقول ذلك إما جاهل أو متسلف.

وتساءل الجندى، أبو جهل مات على كفر وبشره الله بالنار ولكن هل يمكن أن يقال إن قريش كفرت؟ مجيبا بالقول: "بالطبع لا، لأن قبيلة قريش أخرجت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم". أضاف: "إحنا عايشين فى كارثة وطمس الهوية الفرعونية محاولة دؤوبة من الذين يحاولون إقامة الخلافة التركية فى مصر وهى محاولة متكرر".

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