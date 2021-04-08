أمازون تضيف خاصية جديدة لأصحاب الانترنت البطئ

جدة - نرمين السيد - أضافت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية، دعم البث بدقة عرض "720 بى" لمنصة الألعاب السحابية "لونا" فى خطوة تستهدف تحسين جودة واستقرار البث على المنصة؛ لا سيما فى حالات اتصالات الإنترنت البطيئة.





وتدعم المنصة حاليًّا البث فقط بدقة عرض "1080 بى"، وتعتزم دعم دقة عرض الفائقة "4 كيه" فى المستقبل. وقالت الشركة إن مستخدمى خدمة بث الألعاب السحابية "لونا" سيتمكنون من بث الألعاب بدقة عرض "720 بى"، فى خطوة تستهدف تحسين جودة واستقرار البث على المنصة؛ لاسيما فى حالات اتصالات الإنترنت البطيئة. وأشارت إلى أن القدرة على البث بدقة عرض منخفضة لتتماشى مع سرعات الإنترنت البطيئة ومتطلبات النطاق الترددى المنخفضة، كانت أحد أكثر الخواص طلبا، موضحة أنه سيتم تفعيل خيار البث بدقة العرض "720 بى" الجديد، والاستفادة من النطاق الترددى المنخفض ومعدل استخدام البيانات القليل.

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