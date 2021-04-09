الأمير وليام يستعد لمنح الأمير هارى فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

جدة - نرمين السيد - وزعم دوق ساسكس الأمير هارى أن الأمير وليام "محاصر" داخل النظام الملكى، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لكن الصحفية الخبيرة فى الأمور المتعلقة بالعائلة الملكية كريستينا جاريبالدى أشارت إلى أن ويليام مستعد لمنح أخيه فرصة أخيرة.

وتقول الخبيرة الملكية: "يعتقد ويليام أن هارى اختار الشهرة على عائلته. يخبرنا أحد المصادر أن ويليام يشعر أن هارى أصبح كبيرًا منذ انتقاله إلى كاليفورنيا بأمريكا وأن هذا النجاح وهوليوود قد ذهب بعقله".

وأضافت: "لقد اتهمه بالفعل بالسعى للحصول على الشهرة بعد المقابلة مع الصحفية الأمريكية لكنه على استعداد لمنح هارى فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته".

يأتى ذلك بعد أن قام ولى العهد أمير ويلز الأمير تشارلز ودوق ودوقة كامبريدج وليام وكيت ميدلتون بتعيين مسؤلين دائمين للإشراف على علاقتهم العامة.

سينضم سايمون إنرايت، مدير الاتصالات حاليًا فى هيئة الرعاية الصحية ونائب رئيس تحرير هيئة الاذاعة البريطانية، إلى مقر الأمير تشارلز فى قصر "كلارنس هاوس" لتولى مسؤولية العلاقات العامة.

وفى الوقت نفسه؛ ستنضم فيكتوريا أوبيرن، مديرة العلاقات العامة فى هيئة الرعاية الصحية إلى مقر الأمير وليام وزوجته كيت فى قصر "كينجستون".

ومن المتوقع أن يبدأ كلاهما فى مايو حيث تم تكليفهم بإصلاح سمعة العائلة الملكية بعد الادعاءات الصادمة التى أدلى بها دوق ودوقة ساسكس فى مقابلتهما.

وشعر دوق كمبريدج وكأن شقيقه قد "أغضب" الملكة وتصرف "بطريقة مهينة وغير محترمة" بعد الإطلاق المفاجئ لموقع "ساسكس رويال" العام الماضى، وفقًا لمصدر ملكى رفيع المستوى.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن إعلان دوق ودوقة ساسكس، الذى حدد خططهما الخاصة للمستقبل، أزعج ويليام بشكل كبير قبل اجتماع العائلة الملكية للتفاوض على شروط خروجهما من العائلة الملكية "ميجان إكسيت" أو "ميجكسيت".

وبعد مرسوم من الملكة أقر الزوجان أنهما لا يمكنهما استخدام كلمة "ملكى" للمشاريع الشخصية، لكنهما قالا إن النظام الملكى "ليس له ولاية قضائية" خارج المملكة المتحدة.. وقال مصدر ملكى لصحيفة "ذا تايمز" إن محتوى رد هارى وميجان كان "مذهلاً".

وأضاف: "كان هذا بالنسبة إلى وليام، لقد شعر أنهم أربكوا الملكة بطريقة مهينة وغير محترمة".

كما نفى أصدقاء وليام مزاعم هارى خلال مقابلته مع أوبرا وينفرى بأن وليام شعر بأنه "محاصر" باعتباره أحد أفراد العائلة الملكية.

وقالوا لصحيفة "ذا تايمز": "لديه طريق محدد له وهو يقبل دوره تمامًا. إنه حفيد جدته إلى حد كبير فيما يتعلق بالواجب والخدمة".