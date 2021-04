عاجل .. عودة فيسبوك للعمل بعد عطل مفاجئ

جدة - نرمين السيد - وفوجىء مستخدمو تطبيق فيسبوك، بعطل فنى مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى توقف حسابات العديد من المستخدمين.



ولم يستطع مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى الوصول إلى الموقع أو أى من الحسابات والصفحات عليه، ظهر بدلا من ذلك كلمة Sorry, something went wrong.

ولم تصدر شركة "فيسبوك" أى بيانات للتعليق على هذا العطل.