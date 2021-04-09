- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وعن تفاصيل الواقعة، أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه بعد إعلان الفائزة الجديدة باللقب بوشبيكا دى سيلفا، قامت كارولين ملكة جمال العالم للمتزوجات حاليا، والتى كان من المفترض أن تتوج بوشبيكا، بنزع التاج عن رأسها بحجة أنها مطلقة وليست متزوجة، ووضعته على رأس صاحبة المركز الثانى.
وقالت كارولين، للجمهور إنها اتخذت خطوات لجعل التاج يذهب لصاحبة المركز الثانى، لأن هناك قاعدة تمنع المطلقات من الفوز باللقب - حسب زعمها، وهو ما دفع بوشبيكا للخروج من المسرح باكية، وأعلنت عبر على حسابها على موقع "فيسبوك" إنها تعرضت لإصابات من جراء إزالة التاج عن رأسها بالقوة، وأنها ليست مطلقة رسميًا، بل هى فقط منفصلة عن زوجها، كما أوضحت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كارولين، بعد تعرضها لـ"معاملة مهينة".
فرجينيا هانى: أتمنى التتويج بلقب ملكة جمال العالم وارفع علم مصر عاليا
من جانب آخر، أعلتن الشرطة السريلانكية القبض على كارولين وعارضة الأزياء تشولا بادميندرا التى تورطت أيضًا فى الشجار ، بتهمة "الإيذاء البسيط والفعل الجنائى"، واستجوبت الشرطة المتهمتين، إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة فى سريلانكا تشانديمال جاياسينجى.
ومن المتوقع أن تقاضى دى سيلفا جورى بتهمة الإضرار بسمعتها.
وأعلن منظمو المسابقة التى تعد جزءًا من التنافس على لقب "Mrs World"، إعادة تتويج بوشبيكا باللقب يوم الاثنين الماضى، وقالوا إنهم يتوقعون من كارولين أن تصدر اعتذارا علنيا للفائزة وللجمهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- تفاصيل القبض على ملكة جمال العالم للمتزوجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.