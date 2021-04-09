فيديو- تفاصيل القبض على ملكة جمال العالم للمتزوجات

جدة - نرمين السيد - ألقت الشرطة السريلانكية، القبض على ملكة جمال البلاد السابقة للمتزوجات كارولين جورى، على خلفية شجار على المسرح أصيبت خلاله الفائزة الجديدة باللقب بوشبيكا دى سيلفا ببعض الأضرار، فى حفل جماهيرى نقلته وسائل الإعلام، الأحد الماضى.





وعن تفاصيل الواقعة، أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه بعد إعلان الفائزة الجديدة باللقب بوشبيكا دى سيلفا، قامت كارولين ملكة جمال العالم للمتزوجات حاليا، والتى كان من المفترض أن تتوج بوشبيكا، بنزع التاج عن رأسها بحجة أنها مطلقة وليست متزوجة، ووضعته على رأس صاحبة المركز الثانى.

وقالت كارولين، للجمهور إنها اتخذت خطوات لجعل التاج يذهب لصاحبة المركز الثانى، لأن هناك قاعدة تمنع المطلقات من الفوز باللقب - حسب زعمها، وهو ما دفع بوشبيكا للخروج من المسرح باكية، وأعلنت عبر على حسابها على موقع "فيسبوك" إنها تعرضت لإصابات من جراء إزالة التاج عن رأسها بالقوة، وأنها ليست مطلقة رسميًا، بل هى فقط منفصلة عن زوجها، كما أوضحت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق كارولين، بعد تعرضها لـ"معاملة مهينة".

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من جانب آخر، أعلتن الشرطة السريلانكية القبض على كارولين وعارضة الأزياء تشولا بادميندرا التى تورطت أيضًا فى الشجار ، بتهمة "الإيذاء البسيط والفعل الجنائى"، واستجوبت الشرطة المتهمتين، إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة فى سريلانكا تشانديمال جاياسينجى.

ومن المتوقع أن تقاضى دى سيلفا جورى بتهمة الإضرار بسمعتها.

وأعلن منظمو المسابقة التى تعد جزءًا من التنافس على لقب "Mrs World"، إعادة تتويج بوشبيكا باللقب يوم الاثنين الماضى، وقالوا إنهم يتوقعون من كارولين أن تصدر اعتذارا علنيا للفائزة وللجمهور.