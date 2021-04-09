العثور على لوح حجرى يعود إلى 250 عاما بالصين

جدة - نرمين السيد - وقال "لان جيان هوى" خبير الآثار بمقاطعة "خبى" – فى تصريح اليوم- إنه تم اكتشاف اللوح فى معبد بمدينة "شينغتاى"، ويعتقد أن له تاريخا يمتد لـ250 عاما، مشيرا إلى أنه عثر على هذا الأثر الثقافى محفوظا بشكل جيد ويحمل نقوشا لـ 394 مقطعا صينيا يسجل عدد عمليات التجديد التى خضع لها المعبد منذ تأسيسه.
وأضاف هوى أن هذا الاكتشاف سيوفر مادة تاريخية قيمة للبحث حول السياسة والجيش والتغييرات للمواقع الإدارية فى المنطقة الوسطى والجنوبية لمقاطعة "خبى" خلال هذه الفترة الزمنية.
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