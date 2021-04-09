سعر ومواصفات Pixel Buds A.. جوجل تسرب بالخطأ صور سماعتها اللاسلكية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال موقع ‪"جى إس إم آرينا: "الصور المسربة أظهرت السماعات الجديدة فى علبة الشحن الخاصة بها وكلاهما باللون الأخضر الغامق، ويبدو أن اللون الأخضر المستخدم فى الإصدار الجديد أغمق قليلا من اللون الأخضر المستخدم فى أول إصدار للسماعات، والتى تتميز بتصميم مزدوج اللون لم يظهر فى الصورة المسربة.

وتشبه الصورة المسربة إلى حد كبير نسخة سماعات الجيل الثانى مع وجود فوارق رئيسية، وتتراوح أسعارها 180 دولارا مايعادل 2830 جنيها.

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وتؤكد الصورة المسربة المعلومات غير الرسمية المتداولة عن الإصدار الجديد للسماعات أنها ستكون خضراء بالكامل بالإضافة إلى إصدار باللون الأبيض بالكامل.

يأتى هذا فى الوقت الذى تم اعتماد الإصدار الجديد من سماعات Pixel Buds A من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة أقل تكلفة من الإصدارات السابقة، وهو ما يعنى أنهم سيتخطون بعض الميزات التقنية من أجل خفض التكلفة.