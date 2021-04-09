مفاجأة.. الشرطة تلقى القبض على سائق يسير عكس الاتجاه ليجدوا جثة صديقه

جدة - نرمين السيد - وبمطاردة السائق، 66 عاما، تم القبض عليه واحتجازه، وفى مفاجأة كبيرة مع تفتيش السيارة وجدوا معه جثة متحللة فى مقعد السيارة الخلفى.
وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية، بالفحص تبين أن جثة الراكب القتيل هو شريك حياته السويسرى، الذى توفى عن عمر 88 عاما فى ظروف غير واضحة، قبل حوالى ثلاثة أسابيع، وسيتم إجراء تشريح للجثة، وسيمثل السائق أمام القضاء اليوم الجمعة.
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الحادث وقع ظهر أمس الخميس، عندما التف الرجل بشكل مفاجئ بسيارته حول نقطة تفتيش فى منطقة "لو بولو" الفرنسية وقاد السيارة فى الاتجاه الخاطئ، واتصلت الشرطة الفرنسية على الفور بالسلطات الإسبانية، وكان الرجل مواطنا إسبانيًا، يعيش منذ فترة طويلة فى سويسرا.
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