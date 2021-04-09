جميعهم إناث.. جزائرية تلد 5 توائم

جدة - نرمين السيد - وأكد الفريق الطبى الذى أجرى العملية أن السيدة فى صحة جيدة وتم نقل التوائم الخمسة إلى الحضانة وحالتهن مستقرة. وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية أن السيدة رزقت قبل إنجابها التوائم الخمسة بطفل وهى بحاجة وزوجها لدعم مادى ومعنوى لرعايتهم وتوفير متطلباتهم المعيشية بالمرحلة الأولى.

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