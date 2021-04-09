Monthofgood.. فيسبوك يحتفل بقدوم شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - ومن بين أبرز مبادرات فيسبوك خلال الشهر الكريم، مبادرة شهر الخير #monthofgood والتى تتيح دفع الزكاة أونلاين عبر المنصة، فى ظل تفشى فيروس كورونا وإجراءات العزل الاحترازية، مما يحرم الكثيرين من الالتقاء المباشر.

كما أعلنت منصة فيسبوك، أن هذا العام هناك أكثر من مليارى شخص يحتفلون بشهر رمضان على مستوى العالم لتكريم الشهر المبارك من خلال وسم شهر الخير #MonthofGood.

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وتتيح هذه المبادرة الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقديم تبرعات خيرية أو دفع الزكاة خلال الشهر اللجوء إلى فيسبوك وأنستجرام للعثور على المنظمات غير الربحية التى تجمع التبرعات خلال شهر رمضان لتقديم سلال غذائية وإمدادات وإغاثة طارئة لمن هم فى أمس الحاجة إليها فى جميع أنحاء العالم.

كما يتيح التطبيق للرواد السوشيال ميديا مشاهدة مسلسلات رمضان الحصرية عبر فيسبوك، وحفلات وأمسيات شهر رمضان.