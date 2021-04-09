لجذب الإناث.. دراسة تكشف سر قرع ذكر الغوريلا على صدره

جدة - نرمين السيد - وأثبتت الدراسة أن سر قرع ذكر الغوريلا على صدره تعد طريقة لجذب الإناث، ولترهيب الذكور التى قد تكون منافسة. ويصل صدى صوت قرع الصدور لمسافة تصل إلى كيلومتر واحد عبر الغابات المطيرة الكثيفة، للتعبير عن البنيان الجسدى للغوريلا. شاهد .. غوريلا صغيرة تحتضن أمها بين ذراعيها وقال فريق من الباحثين، إن الغوريلا الأكبر حجماً تنتج ضربات صدر بترددات أقل من تلك الأصغر.

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