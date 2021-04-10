لاعب ببجى يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراد من عائلته

جدة - نرمين السيد - وحاول رجل فى لاهور الباكستانية، فى حادثة مروعة، تقليد مشهد من لعبة "ببجى" الشهيرة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين فى هذه العملية.

وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، وقع الحادث فى أحد أحياء مدينة لاهور، حيث أطلق رجل من مدمنى لعبة "ببجى" النار على أخت زوجته وصديقه وأصيبت والدته وشقيقته وشقيقه.

وأشارت المصادر إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت الرجل فى بعض مقاطع الفيديو وهو يرتدى زيا مشابها لشخصيات لعبة "ببجى".

وشوهد الرجل "بلال" فى المشاهد وهو يضع خوذة وسترة تشبه إحدى السترات الموجودة فى اللعبة وبدأ بإطلاق النار فى الممر داخل المنزل.

وبينت صحيفة "india" أن سكان الحى أبلغوا الشرطة على الفور بعد سماع أصوات أعيرة نارية فى المنزل المجاور، حيث أشارت التحقيقات إلى حدوث خلاف عائلى.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية الخبر بشكل واسع بسبب ظهور الرجل فى الفيديو بشكل مشابه جدا لشخصيات لعبة "ببجى" الشهيرة، الأمر الذى أعاد إلى الأذهان قضية تأثير اللعبة على الأفراد.

وقال مدير الشرطة فى المنطقة، عمر بلوش، إن المتهم كان مدمنا على لعبة "ببجى"، وأن أفراد عائلته اعتادوا على منعه من ممارسة اللعبة.

واعتبر مدير الشرطة أن "المتهم أعاد إنشاء مشهد ببجى (PUBG)، بعد شجار مع أفراد عائلته فى ذلك اليوم، وأحضر مسدسا وأطلق النار على عائلته".