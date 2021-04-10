لتشويه وجه حبيبته السابقة.. إيطالي يعرض ما يعادل 10 آلاف يورو من البيتكوين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إن "الرجل متهم بدفع ما يعادل 10 آلاف يورو من عملة البيتكوين، مقابل الهجوم".

وتعقبت السلطات الإيطالية ووكالة مكافحة الجريمة فى الاتحاد الأوروبى المشتبه به، ولم تصب المرأة بأذى، كما لم يكشف عن هوية المهاجم الذى كان يفترض به القيام بالاعتداء.

ووصفت شرطة البريد والاتصالات فى إيطاليا الأمر بـ"حبكة فى فيلم تشويق معاصر".

والمشتبه به البالغ 40 عاما، خبير فى مجال المعلوماتية من منطقة لومباردى الشمالية، ودخل إلى الشبكة المظلمة بعد أشهر من انفصاله عن حبيبته فى يوليو 2020.

وقالت الشرطة إنه اتصل بوسيط من خلال موقع على الشبكة، لاستئجار مهاجم يرش الحمض الحارق على وجه حبيبته السابقة، ويكسر ظهرها بما يتسبب فى إصابتها بالشلل.

وأضافت الشرطة أنه رغم تسديد أربع دفعات مالية للمهاجم المفترض، بقى المشتبه به على اتصال بضحيته، يرسل لها الورود والرسائل.

وذكرت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، أن الاعتداء كان يفترض أن يبدو أنه عملية سرقة، بحسب ما جاء فى مذكرة التوقيف.