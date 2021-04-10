جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد Xperia 1 III 5G بمعالج كوالكوم سنابدراجون 888، مع نظام أندرويد 12.
ومن المتوقع أن يأتى هذا الإصدار الجديد بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 4K مع أبعاد 21:9 إلى جانب تحسينات فى سطح الشاشة.
وإلى جانب Xperia 1 III تستعد شركة سونى أيضا لإطلاق آخر إصداراتها من الهواتف الـ mid-range model ، وهو الهاتف الجديد the Xperia 10 III ، ويشبه هذا الإصدار إلى حد كبير سابقه بكاميرا ثلاثية وشاشة بحجم 6 إنش مع أبعاد 21:9.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل طرجه بأيام.. مواصفات هاتف سونى الجديد Xperia 1 III على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.