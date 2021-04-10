قبل طرجه بأيام.. مواصفات هاتف سونى الجديد Xperia 1 III

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد Xperia 1 III 5G بمعالج ‫ كوالكوم سنابدراجون 888، مع نظام أندرويد 12.

ومن المتوقع أن يأتى هذا الإصدار الجديد بشاشة OLED بحجم 6‪.5 إنش ودقة عرض 4K مع أبعاد 21:9 إلى جانب تحسينات فى سطح الشاشة.

وإلى جانب Xperia 1 III تستعد شركة سونى أيضا لإطلاق آخر إصداراتها من الهواتف الـ mid-range model ، وهو الهاتف الجديد the Xperia 10 III ، ويشبه هذا الإصدار إلى حد كبير سابقه بكاميرا ثلاثية وشاشة بحجم 6 إنش مع أبعاد 21:9.