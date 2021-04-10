اتفاقية تعاون بين ايتيدا وشركة ويب هيلب العالمية لتوسيع استثماراتها بمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "ويب هيلب Webhelp" العالمية المتخصصة فى مجال خدمات التعهيد، وذلك بهدف التوسع فى نطاق أعمال مركز الشركة فى مصر بما يسهم فى خلق 4.800 فرصة عمل جديدة من المتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى للعمل فى مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء الشركة حول العالم.

وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية - التي وقع عليها المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لـ"إيتيدا"، وفنسنت برنارد الرئيس التنفيذى لشركة Webhelp - ثلاث سنوات، وتأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لزيادة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، من خلال تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لمقاصد خدمات التعهيد العابرة للحدود وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع بما يساهم فى خلق فرص عمل كثيفة للشباب المصرى فى هذا المجال.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه سيتم إطلاق مبادرة تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب على إجادة اللغات الأجنبية فى المحافظات وخاصة الألمانية والفرنسية لتلبية مُتطلبات شركات التعهيد المتزايدة من المواهب والكفاءات على أن يتم البدء فى تنفيذ المبادرة فى محافظة قنا.

وأضاف أنه عقب توقيع الاتفاقية، تم الإعلان عن تفاصيل التعاون بين شركة "ويب هيلب" وشركة "مايكروسوفت" لخلق 200 فرصة عمل فى مركز شركة "ويب هيلب" والتوسع فى أنشطة الشركتين العالميتين فى مصر وخلق العديد من فرص العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، حيث يشمل التعاون بين الشركتين تقديم خدمات ما قبل البيع والبيع عن بعد لحلول التحول الرقمى من مايكروسوفت فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخطط شركة Webhelp للتوسع فى حجم أعمالها فى مجال خدمات التعهيد فى مصر، لافتا إلى أن شركة مايكروسوفت تعد أحد شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، معربا عن سعادته بهذا التعاون بين شركتى "ويب هيلب" و"مايكروسوفت" الذى سينتج عنه التوسع فى حجم أعمال الشركتين بمصر وخلق المزيد من فرص العمل المتميزة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن اتفاقية التعاون تأتى فى إطار جهود الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات العالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وأضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ حملة تسويقية بالخارج خلال الفترة الماضية استعرضت خلالها أداء القطاع المتميز ومدى مرونة مقدمى خدمات التعهيد واستجابة الشركات المصرية وسرعة تكيفها خلال جائحة فيروس كورونا، بما ساهم فى استقطاب المزيد من الشركات العالمية ونمو حجم أعمال الشركات الموجودة بالفعل، والتى قامت بتفضيل مصر عن نظيراتها من الدول المنافسة فى هذا المجال.

من ناحيته، قال فنسنت برنارد الرئيس التنفيذى لشركة Webhelp إن الاتفاقية مع "ايتيدا" ستسهم فى تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع فى عملياتنا لخدمة العملاء حول العالم انطلاقا من فرع الشركة الجديد فى مصر الذى تم افتتاحه فى أكتوبر 2020، موضحا أن الشركة تستهدف استثمار أكثر من 200 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف أن التعاون مع شركة "مايكروسوفت" سيكون جزءا من مبادرة Webhelp ESG للبيئة والمجتمع والحوكمة لتمكين جيل جديد من الانضمام إلى برنامج مدعوم بالكامل من قبل Webhelp فى خدمات ما قبل البيع، والمبيعات الرقمية وقنوات البيع وذلك من خلال التدريب للحصول على الشهادات المعتمدة العالمية.

بدورها، قالت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر، إن الشراكة مع (ويب هيلب) تتماشى مع أهدافنا وتطلعنا لخلق فرص عمل فى الدولة وصقل المهارات ودعم الاقتصاد الوطنى خصوصاً فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم اليوم، وسنواصل دورنا لجعل مصر جهة مناسبة للاستثمار فى مجال الخدمات الرقمية وتمكين موظفين قادرين على خدمة العملاء بأفضل وجه، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه مصر.

يذكر أن شركة "ويب هيلب" تعد من الشركات الرائدة عالميًا فى مجال خدمة العملاء وتتواجد فى 48 دولة ويبلغ عدد العاملين بها 70 ألف موظف، ويقدم مركزها فى مصر خدمات المبيعات عبر الهاتف، والدعم الفنى، وخدمات مراكز الاتصال لعملائها حول العالم.