وزير التعليم العالى يضع حجر أساس الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، حجر أساس الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية، برفقة الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود أحمد ذكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات المحافظة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.





وأكد الدكتور عبد الغفار، فى كلمته خلال وضع حجر الأساس، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير فى إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجى التعليم الفنى، مشيرا إلى بدء الدراسة اعتبارا من العام الجامعى 2019 - 2020، وذلك فى 3 جامعات تكنولوجية، وهى: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبنى سويف التكنولوجية).

وقال إن "المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى"، موضحاً أن الجامعات الجديدة هى: (الجامعة التكنولوجية بسمنود بالغربية، والجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة فى الأقصر، والجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد).

وشدد على حرص الدولة على تحقيق النهضة الشاملة فى كافة المحافظات، مشيرا إلى أن موقع الجامعة الجديد يتوسط العديد من المحافظات مما يجعل الجامعة قادرة على تقديم خدماتها التعليمية إلى قطاع كبير من الطلاب.

ونوه الدكتور عبد الغفار بأن الإنجازات التى يشهدها قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تحققت بدعم الرئيس السيسى، الذى لا يدخر جهدا فى تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

واستمع وزير التعليم العالى خلال جولته التفقدية لموقع الجامعة إلى شرح تفصيلى عن الجامعة التكنولوجية الجديدة، التى ستقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحتوى على المبنى التعليمى الذى يضم قاعات تدريس وفصولا دراسية ومدرجا كبيرا وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إداريا ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة، كما يشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبول.. وتهدف الجامعات التكنولوجية إلى خلق جيل من الفنيين قادر على مواكبة العصر والتقدم التكنولوجى من خلال تزويده بالخبرات والمهارات التى تساعده على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وستقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة العديد من البرامج الدراسية المتميزة التى تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، والهندسية والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التى تواكب العصر الحالى.