تعاون بين هندسة المنصورة ووكالة الفضاء لإنشاء معمل لتصنيع الأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - وقعت كلية الهندسة جامعة المنصورة ووكالة الفضاء المصرية، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مشتركة فى البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها فى إطار تحديث البنية التحتية لكلية الهندسة جامعة المنصورة وتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع الخارجى.





وتسمح الاتفاقية بإنشاء معمل لتصنيع الأقمار الصناعية التعليمية بكلية الهندسة جامعة المنصورة فى إطار المشروع القومى لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية. كما تسمح الاتفاقية بتدريب العديد من الكوادر من أبناء الكلية بأقسام هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات والهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية التعليمية. جدير بالذكر أن التجهيزات المرتبطة بمعامل كلية الهندسة جامعة المنصورة ستكون جاهزة مع بداية العام الدراسى القادم 2021 - 2022، كما أن عملية تأهيل الكوادر ستتم بشكل مجمع على مستوى الجامعات المصرية فى ديسمبر 2021.

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