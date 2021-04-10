عروس تطلب الطلاق بعد أسبوع بسبب صور حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفتاة البالغة من العمر24 عاما، أبلغت والدتها أنها تريد الانفصال بسبب ما قام به المصور صديق زوجها من إفساد لأجمل لحظات حياتها.
وقالت الشابة إنها لم تتخيل أبدًا أن صور حفل زفافها ستكون بهذه الحالة الرديئة.
وواجهت العروس زوجها بالصور التى أرسلها المصور، لتكتشف الصدمة، حيث أكد لها أنه صديقه، وأنه لا يعمل بالتصوير، وأنه كان الخيار الوحيد أمامه، وأنه لم يرغب فى تصوير الزفاف باعتبار أن التصوير ليس ضروريًا.
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