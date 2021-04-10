جامعة طنطا: الجامعات التكنولوجية قفزة فى نوعية وجودة التعليم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعات التكنولوجية تمثل قفزة فى نوعية وجودة التعليم فى مصر، مشيدا بدعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى تطوير وتحديث منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية قصوى.





جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة، اليوم السبت، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى وضع حجر أساس الجامعة التكنولوجية بـ "بهبيت الحجارة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد الحيوى، مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية والمحافظة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للجامعة التكنولوجية الجديدة بما تمتلكه من كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الإمكانيات المادية وبما يخدم البرامج الدراسية المتميزة بتخصصاتها المختلفة التى ستقدمها الجامعة التكنولوجية الجديدة.

وأضاف أن الجامعة تحرص على المشاركة الفاعلة فى تنفيذ كل ما يخدم الوطن من مشروعات خدمية وتنموية وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل وذلك فى إطار رسالة ‏الجامعة بوصفها شريك رئيسى فى تنمية المجتمع.‏

جدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية الجديدة ستقام على مساحة 10 آلاف متر مربع وتحتوى على المبنى التعليمى الذى يضم قاعات تدريس وفصول دراسية ومدرج كبير وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إدارى ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات.