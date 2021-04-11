يسرا وهبة تعود إلى معرض فنون العالم بدبى للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - للعام الثانى على التوالى، تشارك الفنانة التشكيلية المصرية يسرا وهبة، بمعرض فنون العالم بدبى، والذى تقام دورته فى الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجارى تحت شعار "استطلاع رؤى فنية جديدة".





تقدم يسرا 10 أعمال جديدة لها مع أكثر من 250 فنان وجهة عارضة لعرض أكثر من 2000 عمل فى مختلف المجالات الفنية، من أكثر من 27 دولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية محليا وإقليمياً ودوليا، ومع التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة الموصى بها من قبل الجهات المعنية.

وقالت يسرا عن مساركتها: "أكمل هذا العام رحلتى التى بدأتها العام الماضى بمشاركتى الأولى فى المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلى مشاركتى فى عدد من المعارض حول العالم من بينها اتيلية مونتز فى إيطاليا، هذا العام أحاول من خلال مشاركتى فى معرض فنون العالم تقديم أفكار جديدة فى الفن التشكيلى من خلال مزج أساليب و خامات مختلفة حتى أصل إلى النتيجة التى أتطلع لتقديمها إلى متذوقى الفن من خلال لوحاتى التى أعبر فيها عن مشاعرى، فأنا أحاول ترجمة المشاعر والأحاسيس الخاصة بى كامرأة من خلال أعمالى، كما إننى اسعى من خلالها الى نشر الأمل والطاقة الإيجابية".

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