نشرة صباحك ومطرحك المرورية: كثافة أعلى ناهيا.. ويجب تجنب كوبرى الحدائق

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما تعمل بشكل جيد.

وقال إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب وأعلى الخصوص والمرج.

وأوضح صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، مشيرا إلى الازدحام عند محطة مترو الجامعة ونصح بسلوك شارع الجامعة.

بينما شهدت الحركة المرورية فى محافظة القاهرة ارتفاعا عند كوبرى الحدائق، كما نصح صابر باستخدام سرايا القبة، مشيرا إلى وجود كسر فى ماسورة المياه عند مطلع كوبرى الأبجية.

ولفت إلى ارتفاع الكثافات المرورية فى محور 26 يوليو عند أعلى ناهيا، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، مؤكدا أن نفق الأزهر يعمل بشكل مرض وطبيعى.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة، فتعمل، بحسب محرر الشؤون الأمنية والمرورية براديو 9090 بشكل جيد ومرض.