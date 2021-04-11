بعد تصدر تويتر .. أحمد يونس: استنوا الموسم السادس من عمارة الحاج رمضان

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، قائلا: "عمارة الحاج رمضان الموسم6 التريند الأول فى مصر على تويتر .. استنوا الموسم السادس من عمارة الحاج رمضان يوميا فى رمضان الساعة 5:40 قبل الفطار".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "أفضل توقيت"، "رقم واحد"، "حالى وأنا بسمع الحلقة والمود تحفة أوى ويونس معيشنا جو رمضان".

وقدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.