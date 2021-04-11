دراسة : تناول الملح والسكر قبل النوم تهدىء الجسم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع magazin، لا ينصح بالإفراط فى ذلك بكميات، ولكن إذا قمت بتناوله باعتدال ستحقق العديد من الآثار المفيدة، وهى كالآتى: 1- علاج الصداع والأرق. 2- الاسترخاء والتخلص من التوتر. 3- النوم بشكل جيد. 4- تقوى جهاز المناعة. 5- تزيد مستويات السيروتونين لمكافحة الإجهاد.

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