أجمل صور لـ الروسية آنيا مونزيكوفا

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جدة - نرمين السيد - واتجهت عارضة الأزياء أيضا إلى عالم التمثيل، والتى لمع اسمها فى السينما وقدمت العديد من الأدوار الثانوية، حتى حققت شهرة واسعة بظهورها فى فيلم الرجل الحديدى 2.
واختيرت آنيا لتصبح واحدة من بين أجمل نساء العالم من قبل مجلة "بيبول".
وتحرص الروسية الأمريكية على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لتشارك متابعيها أفضل إطلالاتها وأجمل أوقاتها مع عائلتها.
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