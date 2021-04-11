سونى تفاجئ عشاق البلايستيشن

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة سونى عن سعيها لجلب ألعاب "بلاى ستيشن" إلى الهواتف الذكية، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت".

ولم تكشف سونى عن المدة التى تنفذ فيها خطتها وتطرح ألعاب البلاى ستيشن بالهاتف، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك ما بين 3 إلى 5 سنوات.

وعينت "سونى" مديرا تنفيذيا فى قسم "بلاى ستيشن" من أجل التركيز على نقل ألعاب المنصة الشهيرة إلى الهواتف الذكية، وكيفية استفادة الشركة اليابانية من الأمر.

وتمتلك سونى تاريخا طويلا من محاولات دمج ألعاب "بلاى ستيشن" إلى الهواتف الذكية، وكان أشهرها إطلاقها هاتف "إكسبيريا بلاى"، والذى يعتبر أول هاتف "بلاى ستيشن" فى العالم.