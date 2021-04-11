موقع تقنى: على غرار فيس بوك.. تسريب بيانات مستخدمى لينكد إن

جدة - نرمين السيد - ووفقا للموقع التقنى، فقد عانت شبكة الإنترنت الخاصة بالمهنيين العاملين مؤخرًا من اختراق هائل للبيانات، حيث تم تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم فى منتدى قراصنة شهير.
وتشمل البيانات المسربة معلومات شخصية حساسة بما فى ذلك معرفات البريد الإلكترونى ومعلومات مكان العمل وأرقام الاتصال والأسماء الكاملة ومعرفات الحساب وروابط حساب الوسائط الاجتماعية وتفاصيل الجنس والمزيد من البيانات الخاصة بالمستخدمين.
وفقًا للتقارير، يدعى المتسللون أنهم تمكنوا من الحصول على البيانات من لينكد إن LinkedIn، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت البيانات التى قدمها المتسللون قد تم تحديثها أو تجميعها من اختراقات البيانات الأخرى.
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