فيديو.. «الناس اللى تحت أوى» عرض أدهش مشاهديه لفريق منتخب المسرح القبطى

جدة - نرمين السيد - شهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عرض أول عمل لفريق منتخب المسرح القبطى، «الناس اللى تحت أوى»، ونال العرض إعجابًا شديدًا، ومتواصلًا من الجمهور الذى شاهد العمل على مدار أيام عرضه.

الفكرة والرحلة

«300 فرد تقدموا»، أوضح مايكل، أن التحضير للعمل استغرق عامًا ونصف، وحينما أعلن فتح باب التقديم، كان هناك أكثر من 300 متقدم، ثم بدأت مرحلة الاختيار، وانتهت إلى ما يقرب من 60 فردًا كانوا قوام فريق المسرحية.

وأضاف مايكل: "ممكن ميكونش معانا أفضل الناس على مستوى المسرح القبطى ولكن حاولنا نجمع أفضل ناس اتقدموا حسب الاختبارات.. ولسه فيه موهبين كتير بره محتاجين أن إحنا نستقطبهم وإن شاء الله يشرفونا بالفريق بعد أول ظهور لينا فى الناس اللى تحت أوى".

التجربة

المخرج أوضح أنه فى البداية اتجه تفكيره مع الإدارة فى كيفية تقديم عرض أو تجربة جديدة على المسرح الكنسى، ولكنها ليس جديدة بمسرح الدولة والشباب وخصوصا المسرح الكوميدى.

أما بالنسبة للعرض، شارك فيه جميع أعضاء الفريق فى تأليفه فهو نتاج ورشة ارتجال الفريق، من قصة أشرف عبده، ودراما ومخرج منفذ ساندى أشرف، مضيفا أن الفريق كان حريصًا على تقديم مدرسة بـ لون جديد على المسرح الكنسى.

ولفت مايكل إلى أن العرض هو نتاج مجهود عدد من الشباب استمر لشهور عدة، وتم تقديمه لمدة 3 أيام على مسرح الأنبا رويس بدءا من 4 حتى 6 أبريل الجارى، والجمهور لم يقتصر على المسيحيين فقط بل المسلمين أيضا.

ولكن بالنسبة لردود الأفعال قال المخرج أنها كانت إيجابية وبعضها نقد سلبى: "إحنا بنستقبل النقد بشكل رحب لأن هو ده اللى هيخلينا نطلع خطوة لقدام"، موضحا أن الجمهور متفاجئ بسبب اللون الجديد المقد له.

ومن المميز بالفريق استغلال جميع مواهب الفنانين سواء الغناء أو التمثيل أو العزف وتقديمها فى شخصيات تجمع بين تلك المواهب، فمن الممكن أن يقوم الفنان بالتمثيل والغناء والعزف فى وقت واحد، ما دفع أعضاء الفريق إلى بذل قصارى جهدهم لتقديم عمل ناجح مميز يصل إلى قلوب المشاهدين ويظل عالقا بأذهانهم للأبد.

ودارت قصة "الناس اللى تحت أوى" حول تجربة يمر بها فرد يدعى "آدم" يسمع من خلالها قصص الموتى الأحياء "الزومبى" ليتعظ بها فى النهاية ويستمد الصفات الجيدة التى يقتدى بها فى حياته.

وبالنسبة للإجراءات الوقائية أوضح أن الفريق ملتزم بها تماما سواء فى البروفات أو العروض خلال رش العرض، وهناك اتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية من ناحية الكمامة والكحول والمسافات وتقسيم الأعداد بالبروفات.

وذكر مخرج العرض، أن المسؤول عن دعم الفريق هو إدارة مسرح الأنبا رويس بقيادة ميرفت صليب، والفريق تحت رعاية وإشراف قداسة البابا تاوضروس الثانى، وخاطب مايكل مجدى الموهوبين بضرورة الاستمرار وعدم الإحباط، فالجميع لديه مواهب مختلفة، قائلا: "اشتغل ودوس على نفسك وانضم لينا، عند فتح باب الاختبارات ومتابعة صفحة الأنبا رويس".

ويسعى فريق نتخب المسرح القبطى لتمثيل الأقباط فى جميع مهرجانات الدولة، وذلك بدعم كل من له يد فى العملية المسرحية الفنية داخل الكنائس القبطية، قائلا: "نفسنا الفريق ده يكون المدرسة الأم لكل المسارح والفرق الكنسية، وإن احنا نوصل ونشارك بيه ونمثل الأقباط فى مصر فى كل مهرجانات الدولة .. ده سعينا والخطوة قدامنا كتير أوى ومش لوحدنا بس لكن محتاجين تعاون كل من هو له يد فى العملية المسرحية الفنية داخل الكنائس القبطية".