تيك توك .. التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم خلال مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - ذكر تقرير صادر عن شركة "سينسور تاور" المعنية بأبحاث التطبيقات، أن "تيك توك" كان التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تحميلا فى العالم خلال مارس 2021، حيث سجل التطبيق أكثر من 58 مليون عملية تثبيت الشهر الماضى.





وذكر التقرير أن قائمة أفضل خمسة تطبيقات غير مخصصة للألعاب تم تنزيلها على مستوى العالم، شملت: فيسبوك وانستجرام وواتساب وماسنجر. وجاء فيسبوك فى المركز الثانى كأكثر التطبيقات غير المخصصة للألعاب تحميلا فى جميع أنحاء العالم مع أكثر من 56 مليون عملية تحميل.

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