جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع، اليوم الأحد، إلى أن البيانات المسربة تضم هويات المستخدمين وأسماءهم وحسابات تويتر وإنستجرام الخاصة بهم، موضحا أنه تم نشر هذه التفاصيل على أحد المنتديات الرقمية لـ"الهاكرز".
وذكر أن البيانات التى تم تسريبها لم يظهر أنها تحتوى على بيانات حساسة، مثل بيانات بطاقات الدفع عبر الإنترنت، إلا أن ما تم تسريبه يمكن استخدامه فى محاولات الاحتيال على الأشخاص أصحاب البيانات، مشيرا إلى أنه لم يصدر رد حتى الآن من منصة "كلوب هاوس" بشأن التسريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق كلوب هاوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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