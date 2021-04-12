وأشارت الصحيفة إلى أن اسم المشروع، الذى كشفت عنه لأول مرة خدمة "إم ليكس" الإخبارية، كان مرئيًا عن غير قصد فى مستند رفعته "جوجل" كجزء من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار فى ولاية تكساس الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن مشروع "برنانكى" للمعلنين الخارجيين، وثبت أنه حقق ارباحا طائلة لجوجل، حيث جلب للشركة مئات الملايين من الدولارات.
وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد "جوجل" فى ديسمبر الماضى، زاعمة أن شركة البحث العملاقة كانت تستخدم تكتيكات مانعة للمنافسة، وكان مشروع "برنانكى" جزءًا رئيسيًا فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تواجه اتهامات بإدارة مشروع سرى يعزز نظام شراء إعلاناتها على منافسيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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