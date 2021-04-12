جوجل تواجه اتهامات بإدارة مشروع سرى يعزز نظام شراء إعلاناتها على منافسيها

جدة - نرمين السيد - تواجه شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث عبر الإنترنت، اتهامات بإدارة مشروع سرى يدعى "المشروع برنانكى" اعتمد على بيانات عروض الأسعار التى تم جمعها من المعلنين عبر تبادل الإعلانات لصالح نظام الإعلانات الخاص بالشركة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.





وأشارت الصحيفة إلى أن اسم المشروع، الذى كشفت عنه لأول مرة خدمة "إم ليكس" الإخبارية، كان مرئيًا عن غير قصد فى مستند رفعته "جوجل" كجزء من دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار فى ولاية تكساس الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن مشروع "برنانكى" للمعلنين الخارجيين، وثبت أنه حقق ارباحا طائلة لجوجل، حيث جلب للشركة مئات الملايين من الدولارات.

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد "جوجل" فى ديسمبر الماضى، زاعمة أن شركة البحث العملاقة كانت تستخدم تكتيكات مانعة للمنافسة، وكان مشروع "برنانكى" جزءًا رئيسيًا فيها.