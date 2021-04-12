الأمير هارى يعود إلى بريطانيا للمشاركة فى جنازة جده فيليب

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة صن نقلا عن شاهد عيان فإن الأمير هارى عاد إلى بريطانيا استعدادا للمشاركة فى جنازة جده.
وقالت الصحيفة فى تقريرها إن "طائرة تقل الأمير هارى هبطت فى مطار هيثرو قادمة من لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحى لوقت مناسب، قبل أن يشارك فى الجنازة التى ستقام فى 17 أبريل.
وقال قصر بكنجهام أمس السبت، إن ميجان زوجة هارى لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل، وفقا لرويترز.
وفى وقت سابق من اليوم قال الأمير أندرو، الابن الثانى للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها"، وتركت فراغا كبيرا فى حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما
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