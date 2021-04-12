تجريد ملكة جمال فى غينيا من لقبها بسبب فيديو على تيك توك

جدة - نرمين السيد - قرر المسؤولون عن مسابقة ملكة الجمال فى نيو غينيا، تجريد لوسى ماينو، ملكة جمال بابوا نيو غينيا، والبالغة 25 عاما، من تاجها ولقبها بعد مشاركة مقطع فيديو لها وهى ترقص عبر تطبيق "تيك توك".





جاء ذلك، بعدما تعرضت لوسى ماينو على أثر الفيديو لـ الكثير من التعليقات السلبية وردود الأفعال الغاضبة، بعد مشاركتها الفيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى. وبرر المسؤولون، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، رد الفعل، بأنه "غير مناسب لنموذج يحتذى به" من النساء، على الرغم من أن مقاطع فيديو الرقص شائعة فى التطبيق، كما قامت ماينو بحذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره وأثارته لردود فعل غاضبة،

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