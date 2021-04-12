نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بكوبرى أكتوبر وصفط وسيولة بالكورنيش

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما تعمل بشكل جيد.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب، والبساتين ودار السلام والمرج.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا أعلى محور صفط من الدائرى ويمكن استخدام منزل أحمد عرابى لكونه يعمل بشكل جيد وطبيعى.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة ترتفع الكثافات المرورية عند مطلع كوبرى المطرية ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة بدلا من كوبرى الحدائق فى ذلك التوقيت.

ولفت صابر إلى وجود ازدحام عند أعلى كفر حكيم ولكن منزل أحمد عرابى يعمل بشكل مرضى وطبيعى، بجانب ازدحام عند كوبرى أكتوير أعلى منطقة الوصلة المعلقة، كما هناك ارتفاع بالكثافات فى منطقة صقر قريش ويفضل استخدام كورنيش النيل.

بينما الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.