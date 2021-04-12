مواصفات هاتف سامسونج الجديد S21 FE 5G

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف سامسونج جالاكسى بشاشة حجمها 6.4 بوصة، وشاشة Super AMOLED، ودقة عرض 1080 × 2400 بيكسل. واستعان موقع "phonearena" بصور مسربة لهاتف سامسونج الجديد والتى توضح مزاياه منها تصميمه البسيط والأنيق. وتبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت، بالإضافة إلى إعدادات ثلاثية فى الكاميرا الخلفية.

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