جدة - نرمين السيد - وتألقت سارة لورانس فى مجال الأزياء والموضة حتى أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى أستراليا. وتتمتع لورانس بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة لدى محبيها. وتتميز لورانس بلون شعرها الأصفر وعيونها الملونة التى تزيد من ملامحها وإطلالاتها جمالا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. أزياء الأسترالية سارة لورانس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.