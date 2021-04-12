لوجبة الإفطار .. طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية كمقبلات

جدة - نرمين السيد - ويفضل البعض تناول البطاطس المحشية كمقبلات لمذاقها الشهى اللذيذ، ولتحضيرها نحتاج إلى:

-4 حبات بطاطس.

-صدر دجاج مقطع شرائح رفيعة.

-نصف حبة بصل مهروس.

-فصان ثوم مهروس.

-ثلث كوب ماء.

-3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

-6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

-2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-مكعب مرق دجاج.

-ربع حبة فليفلة حمراء مفروم إلى مكعبات.

-كوب ونصف زيت نباتى.

تسخن ملعقة صغيرة من الزيت فى قدر غير لاصق على النار ويضاف له صلصة الطماطم والثوم والفليفلة والبصل ومكعب المرق، وتقلب المكونات جيدا ويضاف لها الماء إلى القدر عند ذوبان مكعب المرق.

ويوضع الدجاج إلى القدر وتغلق وتترك على حرارة مرتفعة وعندما يتصاعد البخار تخفف النار وتطهى المكونات لمدة 15 دقيق حتى تنضج.

وتوضع البطاطس فى قدر ثان على النار وتغمر بالماء مع رشة ملح ، ثم تسلق البطاطس لحوالى 45 دقيقة وتهرس فى وعاء مع ملعقتين من الزبدة والدقيق.

ويوزع الدقيق المتبقى فى طبق كبير، وتؤخذ كمية من البطاطس المهروسة وتشكل فى كرات براحة اليدين، ثم يوضع القليل من حشو الدجاج داخل كل كرة ثم تغلق.

وتغمس الكرات بالدقيق فى الطبق ويسخن الزيت فى قدر على النار ثم تقلى كرات البطاطس بالدجاج على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون المقرمشة.