جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية عملاق شبكات التواصل الاجتماعى، أنها ستظهر إشعارات لمستخدميها فى الولايات المتحدة فى الجزء العلوى من واجهة الأخبار على تطبيق "فيسبوك"، حول أهلية حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد فى الولايات التى فتحت مواعيد التطعيم لجميع البالغين.





وأوضحت الشركة، فى مدونة نشرتها اليوم، الإثنين، وفق ما أوردته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه فى حالة إعلان إحدى الولايات أن عامة الناس مؤهلون للحصول على لقاح كوفيد-19، فسيعرض "فيسبوك" إشعارًا للأشخاص فى تلك الحالة يربطهم بوزارة الصحة بالولاية. وأشار الموقع التقنى إلى أن شركة فيسبوك كانت تعرض إشعارات مشابهة منذ فبراير الماضى للأشخاص البالغين 65 عاما فأكثر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يحدث خاصية للمستخدمين بأمريكا تخص لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.