4 مراحل يمر بها جسم الإنسان فى أول يوم رمضان

جدة - نرمين السيد - ساعات قليلة ويهل علينا الشهر رمضان الكريم، حيث نمتنع عن الطعام والشراب من شروق الشمس حتى غروبها، ويمر الجسم البشرى بعدد من التحولات خلال وقت الصيام، فخلال الساعات الأولى من صيام رمضان ينخفض كل من مستوى السكر فى الدم وضغط الدم، وتكون الأيام القليلة الأولى هى الأصعب لأنها عادة ما تكون مصحوبة بصداع ودوار وغثيان وجوع شديد.





ويمر جسمك بـ4 مراحل:

المرحلة الأولى:

بعد 8 ساعات تقريبًا من عدم تناول الطعام، يبدأ مستوى الجلوكوز فى الدم فى الانخفاض، وقد تعانى من الجوع والتعب والرغبة الشديدة فى تناول الطعام وصعوبة التركيز، وبالتالى سيبدأ جسمك فى الاستفادة من مخازن الجليكوجين "مخازن السكر"، وستستقر مستويات الجلوكوز فى الدم لديك.

وبعد 12 ساعة، ستبدأ أيضًا فى التحول إلى المراحل المبكرة من الكيتوزيه، ويتوقف جسمك عن الاعتماد على الكربوهيدرات للحصول على الطاقة ويبدأ فى حرق مخازن الدهون فى الجسم بدلاً من ذلك، وفى هذه المرحلة، يتباطأ التمثيل الغذائى للشخص، ويبدأ الجسم فى حرق الأنسجة العضلية للحصول على الطاقة.

المرحلة الثانية:

يقوم الكبد والعضلات بتخزين الجلوكوز، وإطلاقه فى مجرى الدم كلما احتاجه الجسم، ومع ذلك، أثناء الصيام، تتغير هذه العملية، وبعد نحو 8 ساعات من الصيام، سيستخدم الكبد آخر احتياطاته من الجلوكوز، ويبدأ جسمك أيضا فى تفكيك مخازن البروتين والدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز، وينتج عن هذا إنتاج أجسام الكيتون، وهو نوع من المركبات ينتج عندما يحول جسمك الدهون إلى وقود كمصدر للطاقة.

المرحلة الثالثة:

بعد صيام يوم كامل، ينتقل جسمك إلى وضع الإصلاح، ويبدأ فى إعادة تدوير الخلايا القديمة أو التالفة وتقليل الالتهاب.

المرحلة الرابعة:

عندما تقضى عدة أيام من الصيام، تبدأ مستويات هرمون النمو لديك فى التحول، ما يوفر لك مجموعة جديدة من الفوائد مثل: زيادة كتلة العضلات، وقد يسرع أيضًا من عملية التئام الجروح والإصابات الأكثر خطورة.