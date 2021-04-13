جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن العصابة الإجرامية تستغل القرود، وتستخدمها فى عمليات السطو فى الشوارع، لافتة إلى أنه تمت سرقة 6000 روبية هندية من أحد المحامين فى جنوب المدينة،بواسطة القرود.
وقالت الشرطة: "عندما كان الضحية يجلس فى عربة، دخل اللصوص معه، وطلبوا من أحد القرود الجلوس على المقعد الأمامى، وآخر فى الخلف، ثم أخذوا المال الذى كان لدى المحامى فى محفظته، وهربوا مع القردة.
وأُلقى القبض على 2 من المشتبه بهم فى محطة للحافلات، وكان حلفاؤهم من القردة معهم فى ذلك الوقت، وقد تم إرسالهم بالفعل إلى مركز إنقاذ الحيوانات، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه به ثالث ورد اسمه فى التقارير الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على عصابة من القرود تسرق المارة فى الهند! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.