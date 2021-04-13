القبض على عصابة من القرود تسرق المارة فى الهند!

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن العصابة الإجرامية تستغل القرود، وتستخدمها فى عمليات السطو فى الشوارع، لافتة إلى أنه تمت سرقة 6000 روبية هندية من أحد المحامين فى جنوب المدينة،بواسطة القرود.

وقالت الشرطة: "عندما كان الضحية يجلس فى عربة، دخل اللصوص معه، وطلبوا من أحد القرود الجلوس على المقعد الأمامى، وآخر فى الخلف، ثم أخذوا المال الذى كان لدى المحامى فى محفظته، وهربوا مع القردة.

وأُلقى القبض على 2 من المشتبه بهم فى محطة للحافلات، وكان حلفاؤهم من القردة معهم فى ذلك الوقت، وقد تم إرسالهم بالفعل إلى مركز إنقاذ الحيوانات، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن مشتبه به ثالث ورد اسمه فى التقارير الإخبارية.