نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. هدوء بمعظم المحاور ومواعيد عمل نفق الأزهر

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه سالى سعيد وفادى إبراهيم، إن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة على عدد من القطاعات.

ولفت صابر إلى وجود مصادمة بمحور سعد الدين الشاذلى ويتم الانتهاء منها دون أن تؤثر على الحركة المروية.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تعمل الحركة المرورية هناك بشكل مرضى ما عدا كوبرى أكتوبر عند الواصلة المعلقة كما يمكن استخدام كوبرى أكتوبر من غمرة.

وكشف صابر عن مواعيد عمل نفق الأزهر مشيرا إلى مد ساعات عمله، بحيث يغلق بدءا من 2 صباحا حتى السادسة صباحا ليتم خلالها الإصلاحات، ما عدا الخميس والجمعة يغلق خلال تلك الأيام قبل الإفطار بربع ساعة ويعود للعمل بعد الإفطار بربع ساعة.

بينما الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.