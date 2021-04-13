صور- كيفية تنسيق البلوزات ذات الأكمام المنفوشة فى 2021

جدة - نرمين السيد - وتشعر بعض الفتيات بالحيرة عن تنسيق البلوزات ذات الأكمام المنفوشة، حيث يجب تنسيقها بعناية وذلك تبعا لشكل القوام لضمان الحصول على مظهر رائع يلفت الأنظار لأناقتها.

وتعد تلك الموضة من أبرز الأزياء التى تلائم صاحبات القوام الكمثرى والساعة الرملية وغيرها من شكل الجسم، فهى تساعد فى توازن الجزء العلوى من القوام مع السفلى.

وظهر أكثر من شكل للبلوزات ذات الأكمام المنفوشة، فهناك الموديل المنفوش من أول الكتف وحتى المعصم، ويوجد أيضا الموديل المنفوش بشكل قصير، إلى جانب الشكل المدبب وجميعهم متصدرين موضة ملابس 2021.

ويمكن لأصحاب القوام الكمثرى أو الساعة الرميلة تنسيقها مع البنطلون الشارلستون، بينما جسم التفاحة يفضل الاستعانة بالبنطلون الجينز الواسع.

ومن الممكن خلال ربيع وصيف 2021 تنسيق البلوزة ذات الأكمام المنفوشة مع التنورة، فيعد موديل التنورة بالقصة المستقيمة والمنفوشة مناسب للفتيات أصحاب الجسم الكمثرى والساعة الرملية لأنها ستبرز جمال منحنيات القوام، أما بالنسبة للنحيفة عند الجزء السفلى من الجسم يمكن ارتداء التنورة المنفوشة مع بلوزة ذات أكمام منفوشة.

ويساعد تنسيق البنطلون المرتفع الخصر مع موضة البلوزة ذات الأكمام المنفوشة فى إظهار الجسم بقوام ممشوق مع الاستعانة بحزام عريض للخصر.